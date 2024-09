Burkina Faso : Mise en œuvre des recommandations des états généraux du secteur privé

Idrissa Nassa a souligné que les états généraux se sont très bien déroulés, se tenant sous le haut patronage du Premier ministre. Il a affirmé :



"Nous sommes venus lui faire le point sur l'organisation, surtout les recommandations et les résolutions pour lesquelles nous avons encore besoin de l'appui de la Primature et du Gouvernement."



Les recommandations concernent principalement le renforcement de la confiance entre le gouvernement et le secteur privé, ainsi que l'accompagnement nécessaire dans cette période difficile pour le pays. Nassa a précisé :



"Nous avons rédigé un certain nombre de recommandations très importantes, que nous avons transmises au Premier ministre pour travailler à leur mise en œuvre."



Le Chef du Gouvernement a exprimé sa disponibilité à accompagner le secteur privé, sous réserve d'un soutien réciproque. Il a déclaré :



"Nous sommes prêts à vous accompagner, mais à condition que vous aussi, vous nous accompagniez. Il ne faudra pas chercher des superprofits comme vous avez l'habitude de le faire."



Le Premier ministre a également ajouté que, bien que l'accompagnement puisse nécessiter des dépenses à court terme, les bénéfices à moyen et long terme seraient significatifs :



"Si le niveau général croît et que les infrastructures routières et aéroportuaires sont construites, il sera beaucoup plus facile pour vous de mener vos affaires."



Les états généraux du secteur privé se sont tenus du 5 au 7 septembre 2024 à Ouagadougou, sous le thème : « Quelle contribution du secteur privé au développement économique et social du Burkina Faso ? État des lieux, enjeux et perspectives ». Cette rencontre a été un moment clé pour établir des bases solides pour le développement du secteur privé au Burkina Faso.