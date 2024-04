Burkina Faso : Remise de 75 véhicules militaires pour renforcer la lutte contre le terrorisme

La cérémonie de remise officielle de ce matériel roulant s'est déroulée à Ouagadougou en présence du Général de Brigade Kassoum Coulibaly, Ministre de la Défense nationale, et de plusieurs autres personnalités militaires.



Ces nouveaux équipements, acquis sur fonds propres par le gouvernement burkinabè, comprennent 7 ambulances blindées, 40 camions d'allègement, 20 citernes à carburant, 4 pick-up blindés, 2 bus blindés et 2 blindés temsah.



Selon le Ministre de la Défense, ces véhicules permettront aux FDS d'améliorer leur mobilité, leur capacité de transport et leur protection sur le terrain, ce qui contribuera à une lutte plus efficace contre les groupes armés terroristes.



Le Burkina Faso fait face depuis plusieurs années à une situation sécuritaire volatile marquée par des attaques terroristes récurrentes, notamment dans les régions du nord et de l'est du pays. Les nouvelles acquisitions de l'armée nationale visent à renforcer sa capacité à faire face à cette menace et à protéger les populations civiles.



La cérémonie de remise des véhicules militaires s'est achevée sur une note d'optimisme et de détermination. Les autorités burkinabè ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la lutte contre le terrorisme et à ramener la paix et la sécurité dans l'ensemble du pays.