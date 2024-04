Burkina Faso : Trois diplomates français sommés de quitter le territoire burkinabè

Depuis l’arrivée au pouvoir en septembre 2022 du capitaine Ibrahim Traoré, qui prône la souveraineté de son pays, les relations entre le Burkina Faso et l’ancienne puissance coloniale ne sont plus excellentes. En effet, le Burkina Faso avait déjà réclamé et obtenu le départ de l’ambassadeur Luc Hallade en janvier 2023 ainsi que celui de l’armée française en février 2023.



En mars 2023 et septembre 2023, ce fut au tour des coopérants militaires et de l’attaché militaire de quitter le pays. Il est également à noter qu’en décembre 2022, deux “espions” français, qui s’intéressaient aux activités des Forces de Défense et de Sécurité burkinabè, avaient déjà été expulsés.



Cette situation témoigne des tensions persistantes entre les deux nations et de la volonté du Burkina Faso de protéger sa souveraineté et son indépendance.