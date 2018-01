Sacrifiant à la tradition, le personnel de la représentation diplomatique du Burkina Faso à Paris a présenté ses vœux de nouvel An à l’Ambassadeur Alain Francis Gustave Ilboudo ce vendredi 5 janvier 2018 dans les locaux de l’ambassade. Personnel du consulat général et de la chancellerie ont fait un tour d’horizon des acquis et faiblesses […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...