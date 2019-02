Burkina Faso : des milliers de déplacés au Centre Nord et Sahel ont besoin d’aide

Depuis début janvier, les violences qui ont dégénéré dans les régions du Centre Nord et du Sahel au Burkina Faso ont causé la mort de dizaines de personnes et le déplacement de milliers d’autres. Les déplacés, qui ont fui vers les villages les plus proches, ont besoin d’aide en urgence. « Nos villages ont été […]

Depuis début janvier, les violences qui ont dégénéré dans les régions du Centre Nord et du Sahel au Burkina Faso ont causé la mort de dizaines de personnes et le déplacement de ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...