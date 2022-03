Burkina Faso : l’OCI condamne l'attaque armée contre les forces de sécurité

Le secrétariat général de l'Organisation de la Coopération Islamique a condamné fermement l’attaque armée ayant visé des éléments des forces de sécurité dans le Nord du Burkina Faso, et ayant occasionné la mort de plusieurs d'entre eux.



Le secrétaire général de l'OCI, Houssein Brahim Taha, a qualifié l'attaque d'opération odieuse et a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, ainsi qu'au gouvernement et au peuple du Burkina Faso, tout en réitérant la solidarité et le soutien de l'OCI au Burkina Faso, dans sa lutte contre le terrorisme.