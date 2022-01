Burkina Faso : l’armée renverse le pouvoir et suspend la Constitution

Un groupe de militaires regroupé autour du “Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration” s’est exprimé lundi soir à la télévision nationale du Burkina Faso. Il annonce la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée nationale ainsi que la fermeture des frontières terrestres et aériennes.



« Les personnes détenues sont dans un lieu sûr », informe le porte-parole des putschistes, le capitaine Sidsoré Kader.



Un couvre-feu est instauré de 21 heures à 5 heures du matin.