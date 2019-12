ACTUALITES Burkina Faso : la Banque africaine de développement approuve un prêt de 48,82 millions d’euros pour améliorer l’accès à l’énergie à travers le projet Yeleen

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (https://www.AfDB.org/) a approuvé, ce mercredi 4 septembre, un appui financier de 48,82 millions d’euros en faveur du projet Yeleen au Burkina Faso. Le prêt permettra d’accroître la production d’électricité. Le projet Yeleen est le deuxième projet de l’initiative « Desert to Power » de la Banque au Burkina Faso. D’un coût total de 136,69 millions d’euros, le projet est prévu pour une durée de cinq ans (2020-2024). Le reste du financement sera assuré par l’Agence française de développement (AFD), l’Union européenne (UE) et la Société nationale d’électricité du Burkina Faso (SONABEL). Selon Wale Shonibare, vice-président par intérim de la Banque pour l’Energie, le Changement Climatique et la Croissance Verte, « ce projet vient s’ajouter aux efforts que la Banque déploie pour assurer un accès inclusif à l’énergie en améliorant l’électrification rurale, les interconnexions régionales et les réformes du secteur de l’énergie. Il permettra notamment d’accroître de 15 % la capacité de production d’énergie du Burkina Faso, ce qui réduira sa dépendance aux importations de combustibles fossiles. » Le Burkina Faso enregistre l’un des plus faibles taux d’accès à l’électricité du continent, soit environ 21 % à l’échelle nationale en 2018. A terme, ce projet permettra d’augmenter et de diversifier la fourniture d’électricité grâce à la construction de quatre nouvelles centrales photovoltaïques de 52 MWc. Il permettra aussi de développer les réseaux de distribution d’énergie. 30 000 nouveaux ménages, soit environ 200 000 personnes seront touchées. « L’approbation du prêt appuiera la dynamique créée par l’initiative Desert to Power, conformément aux engagements pris lors du sommet du G5 Sahel le 13 septembre 2019 à Ouagadougou », a soutenu Daniel Schroth, Directeur par intérim du département des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de la Banque. « Avec ce projet, nous avançons concrètement vers la réalisation de deux des cinq objectifs prioritaires de l’initiative Desert to Power, à savoir renforcer les capacités de production solaire et améliorer les réseaux de transport et de distribution », a-t-il conclu. Le projet en cours s’inscrit dans le cadre du plan solaire 2025 « Yeleen » du Burkina Faso. Trois volets sont pris en compte : la construction de centrales photovoltaïques connectées au réseau national interconnecté, le renforcement du réseau de distribution d’électricité et l’électrification rurale au moyen de mini-réseaux (isolés) et de systèmes solaires individuels. Le projet d’électrification rurale « Yeleen » est une opération d'investissement pour l'électrification rurale hors réseau utilisant des systèmes solaires photovoltaïques décentralisés. Le but est d’accroître l'accès à l'électricité au Burkina Faso en connectant 150 000 foyers aux mini-réseaux solaires (50 000 foyers) et en utilisant des systèmes de kits solaires autonomes (100 000 foyers). La puissance installée totale des 100 mini-centrales qui alimentent les mini-réseaux est estimée à 22,6 MW. Le projet a été approuvé par la Banque en décembre 2018 dans le cadre d’un financement conjoint avec l’Union européenne et le Fonds vert pour le climat. Le projet est conforme au Document de stratégie pays pour le Burkina Faso (DSP 2017-2021). Ce financement est en phase avec les cinq priorités stratégiques de la Banque dénommées « High 5 » : éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, et au Plan d’action de la Banque pour les changements climatiques. L’initiative Desert to Power vise à accélérer le développement économique en renforçant la capacité de production d’énergie solaire pour atteindre jusqu’à 10 GW d’ici à 2025 au moyen d’un ensemble d’interventions publiques et privées. Distribué par APO Group pour African Development Bank Group (AfDB). Contact de Presse :

