Burkina Faso : la CEDEAO condamne le putsch et met en garde

Elle juge inopportun "ce nouveau coup de force, au moment où des progrès ont été réalisés pour un retour méthodique à l'ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024".



La CEDEAO réaffirme son "opposition sans réserve à toute prise ou maintien du pouvoir par des moyens non constitutionnels". Elle exige "le respect scrupuleux du chronogramme déjà retenu avec les autorités de transition pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024".



Le CEDEAO met en garde toute institution, force ou groupe de personnes qui, par des actes, empêcherait le retour programmé à l'ordre constitutionnel ou contribuerait à la fragilisation de la paix et de la stabilité du Burkina Faso et de la région.



Des militaires annoncent le renversement du pouvoir de transition



Le capitaine Ibrahim Traoré annonce le renversement du pouvoir de transition, dans une déclaration lue à la télévision nationale dans la soirée du 30 septembre. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba est « démis de ses fonctions », selon les mutins.



Les militaires détaillent plusieurs mesures : la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée législative de transition. La Constitution est suspendue, les frontières sont fermées à partir de minuit, un couvre-feu est instauré de 21h à 6h, et toutes les activités politiques sont suspendues.



Des coups de feu ont éclaté très tôt ce vendredi matin dans des casernes de Ouagadougou. Le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a réagi peu après en évoquant une "situation confuse créée suite à un mouvement d'humeur de certains éléments des Forces armées nationales ce vendredi à Ouagadougou".



"Des pourparlers sont en cours pour ramener le calme et la sérénité", avait-il indiqué.



Le sort du Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est inconnu.