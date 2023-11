Burkina Faso : le Chef d’État-major général des armées reçoit ses attributs de Général de Brigade

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef suprême des forces armées nationales, le Capitaine Ibrahim Traoré a présidé ce vendredi 3 novembre 2023 la cérémonie solennelle de remise officielle des attributs de Général de Brigade au Colonel-major Célestin Simporé, Chef d’Etat-major général des armées, a rapporté, vendredi, la direction de la communication de la Présidence du Burkina Faso.



Nommé Général de Brigade par décret, le 27 octobre 2023, le Colonel-major Célestin Simporé a reçu ses insignes en présence de la hiérarchie militaire. Le nouveau Général de Brigade dit mesurer la responsabilité qui lui revient, en portant ses attributs.



« En recevant cette promotion, Excellence, j’en mesure toute la portée : celle de traduire vos objectifs politiques en résultats opérationnels et concrets sur le terrain », a déclaré le Général de Brigade, Célestin Simporé.



« Les attributs que je reçois, ce matin, sont à mettre à l’actif de tous mes collaborateurs et surtout celui des forces combattantes qui s’investissent quotidiennement au péril de leur vie afin que notre peuple vive dans la paix et dans la prospérité », a soutenu Célestin Simporé qui leur dédie ainsi cette promotion.



Il a rassuré le Président de la Transition de sa détermination et son dévouement à poursuivre le combat jusqu’à la victoire finale contre les forces du mal, rapporte la direction de la communication de la Présidence du Faso.