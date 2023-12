Burkina Faso : le Premier ministre Burkinabé Dr Apollinaire Joachim Kyélem de Tambela élevé au grade d'Officier de l'Ordre National du Mali à titre étranger

Le Premier ministre du Mali, Choguel Kokalla Maïga, a quitté Bamako vendredi matin pour Niamey via Ouagadougou et « dans la capitale du Burkina Faso, le Premier ministre malien a au nom du Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, élevé le Premier ministre Burkinabé Dr Apollinaire Joachim Kyélem de Tambela au grade d'Officier de l'Ordre National du Mali à titre étranger », a indiqué Bamako.



Quand au ministre du Commerce du Faso, M. Serge Gnanioderm Pona, il a été élevé au grade de Chevalier de l'Ordre National du Mali à titre étranger, a ajouté la même source.



Selon la présidence malienne, le Premier ministre malien et son homologue Burkinabé sont arrivés à Niamey au Niger pour une visite de travail dans le cadre des activités de l'Alliance des États du Sahel (A E S)