Burkina Faso : le capitaine Traoré accueilli en liesse à son retour de Russie

C’est à 15h 52mns que l’avion du cchef de l’Etat a atterri à l’aéroport international de Ouagadougou. Au pied de l’avion, le chef du gouvernement Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla, a accueilli le président de la transition pendant que de nombreux Burkinabè attendaient à l’entrée de l’aéroport pour acclamer le capitaine Traoré dont la déclaration en Russie a ravi plus d'un.



Une haie d'honneur s'est tout de suite formée de l'aéroport international de Ouagadougou à la Résidence du chef de l'Etat en passant par le Rond-point des Nations unies, explique la Présidence.



Du 27 au 28 juillet dernier, les chefs d’Etat africains se sont retrouvés en Russie pour échanger avec les partenaires russes et leur Président sur les problématiques liées au développement économique, à la défense, à la sécurité et aux questions humanitaires.



Le capitaine Ibrahim Traoré rentre à Ouagadougou, satisfait de la participation du Burkina Faso à ces deux rencontres qui ont permis de partager la vision de notre pays avec les différents pays africains.