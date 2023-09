Burkina Faso : le gouvernement veut mieux contrôler la qualité de construction des ouvrages publics

Sous la présidence du président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, il s’est tenu le conseil des ministres le 20 septembre 2023.



Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, selon le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Dr Boubakar Savadogo, assurant l’intérim du porte-parole du gouvernement.



Pour le compte du ministère de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, l’exécutif a adopté un projet de décret portant modalités du recours au ministère en charge de la construction et de l’architecture, pour la construction des ouvrages publics.



Selon le ministre Mikaïlou Sidibe, l’adoption de ce décret permettra à son département d’être impliqué, de bout en bout, dans la chaîne de construction afin de s’assurer que les infrastructures publiques seront réalisées suivant les normes de qualité.