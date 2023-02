Burkina Faso : ré-inhumation de Thomas Sankara

La cérémonie de ré-inhumation de Thomas Sankara, ancien président et héros national du Burkina Faso, et de ces douze camarades, tués lors d'un coup d'État militaire il y a 36 ans, a eu lieu ce jeudi à Ouagadougou, la capitale du pays, rapporte le site Burkina 24.



Les cercueils couverts de drapeaux nationaux ont été enterrés sur le territoire du mémorial créé sur les lieux de l'assassinat de Thomas Sankara et des membres de son gouvernement.



Le Premier ministre burkinabè Apollinaire Joachim Kyelem de Tambel a participé à la cérémonie.