Burkina Faso : un couvre-feu instauré dans le nord du pays

"Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un couvre-feu allant de 22h à 05h du matin est instauré sur toute l’étendue du territoire régional à compter du vendredi 3 mars au vendredi 31 mars", est-il indiqué dans une note du secrétaire général, cité par l’Agence France-Presse (AFP). "Durant cette période, la circulation des personnes, des véhicules à quatre et deux roues, des tricycles (triporteur) et des vélos est formellement interdite", est-il précisé dans la note.



Le 1er mars, un couvre-feu a également été instauré dans la province du Koulpelogo, dans le sud du pays, à la frontière avec le Ghana et le Togo. Cette mesure restera en vigueur jusqu’au 30 mars.



Ces dernières années, le Burkina Faso s’est retrouvé au cœur des activités terroristes des groupes islamistes en Afrique de l’Ouest.