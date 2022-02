Burkina Faso : une commission pour élaborer une charte de transition

« Les sillons que vous allez tracer sont les premières esquisses du portrait de notre futur Burkina Faso », a déclaré le président du Faso qui a rappelé à chaque membre de la commission, « le rôle historique qui est le sien » au regard du contexte actuel et des événements récents survenus dansle pays.



Le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a invité la commission à axer prioritairement sa réflexion sur la restauration de l’intégrité du territoire, la consolidation de la paix par le retour progressif des déplacés internes, la bonne gouvernance et le retour à un ordre constitutionnel nouveau. « Dans la conduite de vos travaux, les seuls guides qui vaillent, ce sont l’intérêt supérieur de la Nation et les aspirations du peuple burkinabè », a indiqué le chef de l’Etat aux membres de la commission.



Pour le président du Faso, les propositions de la commission technique devraient permettre de créer « une union sacrée des fils et des filles du Burkina Faso », en vue de concourir à l’œuvre de refondation de la Nation.

Créée par décret le 3 février dernier, la commission forte de 15 membres devra entre autres, proposer une méthodologie visant à déterminer un consensus orienté vers l’action pour sauver la patrie, élaborer une proposition de Charte de la Transition et proposer un agenda assorti d’une durée de la transition.



Les résultats de la réflexion de la commission appelée à travailler sous forme de bénévolat, dans un esprit patriotique et de dévouement à la Nation sont attendus dans deux semaines.