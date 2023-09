Burkina Faso : une réforme de la Chambre de commerce et de l'industrie approuvée

Le conseil des ministres hebdomadaire s’est tenu ce 20 septembre 2023, sous la présidence du président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré.



Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, selon le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Dr Boubakar Savadogo, assurant l’intérim du porte-parole du gouvernement.



Au titre du ministère du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, le conseil a adopté un rapport relatif à la modification du décret portant statut de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF).



Cette décision de réformer les textes régissant la CCI-BF, vise à mieux orienter ses actions vers la défense, sans exclusive, des intérêts des acteurs du commerce et de l’industrie dans notre pays.



« La réforme consiste à mieux responsabiliser les acteurs vis-à-vis de la CCI-BF en instituant désormais, un mécanisme de cotisation pour assurer le fonctionnement des instances consulaires, et les activités de tous les membres de cette instance.



Elle consiste aussi à recadrer et à rationaliser la gestion des ressources de cette institution, à faciliter et accélérer la réalisation d’un ensemble de grands projets structurants de développement du secteur, à travers une meilleure précision et gestion des pouvoirs et des rôles des hommes et des femmes qui animent la CCI-BF », a expliqué le ministre Serge Gnaniodem Poda.