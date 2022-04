Burkina Faso : une usine d’assemblage d'ordinateurs et téléphones

Avec déjà 40 employés, l’usine d’assemblage d’ordinateurs portables, de téléphones, tablettes et équipements électroménagers, Horizon industries, va créer à terme, 123 emplois directs et 3 000 autres indirects. Sa capacité de production est de 1 000 unités par jour, selon son directeur général.



Le premier ministre s’est félicité du lancement des activités de cette unité, « joyau de l’industrie de notre pays », qui va permettre au Burkina Faso, de ne pas être en marge de la 4e révolution industrielle, à savoir l’économie numérique. Il a souligné toute l’importance de cette initiative pour le gouvernement, en ce sens que c’est un projet qui est développé dans l’un des secteurs les plus porteurs de notre économie. C’est surtout le fruit d’une grande ambition des plus hautes autorités burkinabè, ainsi qu’une franche et bonne collaboration entre l’Etat et le promoteur, Inoussa Sawadogo.