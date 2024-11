Burkina : « Il est temps de changer de paradigme dans le développement durable » (Premier ministre)

Le Premier ministre du Burkina Faso, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, président de la Conférence nationale du développement durable, a présidé la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de la 6ème Conférence Nationale du Développement Durable, ce jeudi 28 novembre 2024, à Ouagadougou.



Il s'agit, au cours de cette session, de dresser un bilan exhaustif des actions développées et de formuler des propositions à même de placer véritablement le Burkina Faso sur la trajectoire d’un développement socio-économique inclusif, durable et résilient au climat.



Les 28 et 29 novembre 2024, à Ouagadougou, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l’Assainissement, à travers le Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable, organise la session ordinaire de la 6ème Conférence Nationale du Développement Durable autour du thème : « Développement durable au Burkina Faso : des concepts aux actions concrètes pour la paix et la sécurité ».



Cadre de dialogue national, de réflexion et d’orientation sur l’option prise par notre pays d’aller sur la trajectoire du développement durable, cette conférence offre l’opportunité aux acteurs de faire la comptabilité de leurs actions concrètes sur le terrain en matière de développement durable d’une part, et d’autre part de cerner la contribution de ces actions en faveur de la paix et de la sécurité au Burkina Faso.



Dans son message livré par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a soutenu qu'après plusieurs années de conceptualisation du développement durable, il est temps de changer de paradigme, en vue de franchir un grand pas vers les actions concrètes et à fort impact au détriment des concepts qui sont toujours dynamiques.



Selon lui, cette démarche s’inscrit dans la vision du gouvernement traduite dans le Plan d’Action pour la Stabilisation et le Développement en son Axe I « Consolider la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix ».