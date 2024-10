Burkina - MSF suspend ses activités à Djibo : Un coup dur pour les populations vulnérables

Dans un contexte sécuritaire de plus en plus tendu au Burkina Faso, l'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF) a annoncé, ce lundi 21 octobre 2024, la suspension de ses activités dans la ville de Djibo. Cette décision, difficile mais nécessaire, met en lumière la détérioration de la situation humanitaire dans cette région du nord du pays, déjà fortement éprouvée par les violences.



Les raisons de cette suspension

Les incidents visant les centres de santé, les points d'eau et les locaux de MSF se sont multipliés ces derniers mois, rendant impossible la poursuite des opérations humanitaires dans des conditions de sécurité acceptables.



"Nous avons besoin de conditions de sécurité adéquates pour permettre à nos équipes de poursuivre leur mission et apporter du soutien aux communautés piégées par l'insécurité et la violence", a déclaré Dr. Moussa Ousman, Responsable des programmes MSF.



Un impact humanitaire majeur

Cette suspension des activités de MSF à Djibo aura des conséquences directes sur la population civile, déjà fragilisée par les conflits et l'insécurité. L'accès aux soins médicaux, à l'eau potable et à d'autres services essentiels sera fortement compromis.



L'engagement de MSF en faveur des populations du Burkina Faso

Malgré cette décision difficile, MSF réaffirme son engagement à continuer à apporter une aide humanitaire aux populations du Burkina Faso. L'organisation poursuit ses activités dans d'autres régions du pays, où elle a déjà réalisé d'importants progrès en matière de santé et d'accès à l'eau.



"Nos équipes continuent de fournir une assistance humanitaire dans plusieurs régions du pays, avec 348 477 consultations réalisées, 3 127 patients en santé mentale pris en charge, et 71 993 500 litres d'eau distribués au cours du premier semestre de cette année", a souligné l'ONG.



Un appel à la communauté internationale

MSF appelle la communauté internationale à intensifier ses efforts pour trouver une solution durable à la crise sécuritaire au Burkina Faso et à garantir la protection des civils. Il est urgent de créer les conditions nécessaires pour permettre aux organisations humanitaires d'opérer en toute sécurité et de porter assistance aux populations les plus vulnérables.



La suspension des activités de MSF à Djibo est un signal d'alarme qui souligne l'urgence de la situation humanitaire au Burkina Faso. La communauté internationale doit agir rapidement pour mettre fin aux violences et permettre aux populations de vivre dans la paix et la sécurité.