Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Burkina : coup d’État manqué, des complices demandent pardon au peuple burkinabè


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Janvier 2026



Burkina : coup d’État manqué, des complices demandent pardon au peuple burkinabè
Après l’annonce du putsch déjoué du 3 janvier 2026, plusieurs présumés complices ont avoué devant les caméras leur culpabilité et demandé la clémence du peuple burkinabè. Le premier témoignage diffusé sur la RTB est celui d’El Hadj Madi Sakandé, commerçant, présenté comme un acteur civil clé du projet.

Il affirme avoir rencontré à deux reprises l’ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, en 2023 puis en 2025, lors de séjours à l’étranger. Selon ses dires, c’est au cours de la seconde rencontre que l’ancien chef de l’État lui aurait clairement exprimé « son intention de reprendre le pouvoir » par un coup d’État et lui aurait demandé d’explorer les moyens nécessaires à la réalisation de ce projet.

El Hadj Madi Sakandé explique avoir servi d’intermédiaire entre l’ancien président Damiba et certaines personnes présentées comme susceptibles de contribuer à la déstabilisation du régime. Il évoque notamment des contacts établis avec un commerçant à Ziniaré ainsi que des échanges téléphoniques entre l’ancien président et des militaires en fonction, censés jouer un rôle opérationnel dans l’exécution du plan. Un autre élément central des aveux concerne le financement du projet de coup d’État.

Selon El Hadj Madi Sakandé, une somme de 70 millions de francs CFA aurait été récupérée en Côte d’Ivoire, précisément à Ferkessédougou. Une partie de ces fonds aurait ensuite été remise à des intermédiaires à Ouagadougou, conformément à des instructions précises reçues de l’étranger.

Ces déclarations sont corroborées par le témoignage de l’adjudant de police Moumouni Soré, qui reconnaît avoir accompagné Sakandé lors de ce déplacement. Il admet également avoir reçu une somme de 500 000 francs CFA et évoque des promesses d’avantages professionnels après la réussite du coup d’État, illustrant ainsi les mécanismes d’incitation mis en place pour rallier certains exécutants.

De son côté, El Hadj Ali Winèga, un autre témoin, commerçant à Ziniaré, reconnaît avoir facilité la mise en relation entre El Hadj Madi Sakandé et un militaire présenté comme proche du Président du Faso. Selon lui, ces démarches s’inscrivaient dans une logique de recherche de soutiens susceptibles de contribuer à la réussite du projet de coup d’État. Quant au sergent Salfo Yalwéogo et au capitaine Couldiati, leurs témoignages occupent une place centrale dans la compréhension du volet opérationnel du complot.

Le sergent Salfo Yalwéogo, anciennement en service à la Garde républicaine, reconnaît avoir été sollicité pour mobiliser des hommes armés en vue de la réussite du coup d’État. Il fait état d’échanges directs et indirects avec l’ancien président Damiba et affirme avoir entamé des préparatifs concrets avant son interpellation, le 31 décembre 2025 à Paglayiri, alors qu’il se trouvait en possession d’armes et de munitions.

Dans la même dynamique, le capitaine Prosper Couldiati, également présenté comme impliqué dans le projet de déstabilisation, a livré un témoignage venant renforcer les éléments déjà révélés. Son intervention à la télévision nationale met en lumière la dimension militaire et stratégique du complot, confirmant l’existence de tentatives de recrutement au sein des forces armées ainsi que l’adhésion de certains officiers et sous-officiers au projet.

Tous les témoins présentés comme ayant participé au complot ont reconnu leur part de responsabilité. Ils ont exprimé des regrets, formulé des excuses publiques et sollicité la clémence des autorités.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/01/2026

Aviation Civile : L’ADAC fixe ses priorités et adopte son budget 2026

Aviation Civile : L’ADAC fixe ses priorités et adopte son budget 2026

Tchad : Mort d’une girafe à Damlel, clarifications des autorités Tchad : Mort d’une girafe à Damlel, clarifications des autorités 12/01/2026

Populaires

Burkina Faso : Liste du nouveau gouvernement nommé par décret présidentiel

12/01/2026

Tchad : les meilleurs projets du Hadjer-Lamis récompensés

13/01/2026

Mali : Le président de la transition reçoit les vœux des forces vives de la nation

13/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/01/2026 - Barra Lutter

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location 10/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter