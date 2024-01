Burkina : la diaspora vivant au Pays-Bas mobilise plus de 3 millions de FCFA

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traore, accompagné de la ministre déléguée en charge de la Coopération régionale, Estella Eldine Kabre/Kabore, ainsi que de ses proches collaborateurs, a reçu dans la soirée du mercredi 24 janvier, une délégation de la diaspora burkinabè vivant au Pays-Bas.



La délégation est venue remettre au département en charge des Burkinabè de l’Extérieur, une contribution à l'effort de paix d'un montant de 3 millions 565 mille FCFA.



Selon le représentant de la communauté burkinabè vivant au Pays-Bas, regroupée au sein du Comité du Fonds de l’effort de paix, Simon Kabore, ce geste vient répondre à l’appel du capitaine Ibrahim Traore, président de la Transition, chef de l’État.



« C’est vraiment l’appel du président qui nous a motivé. Vu la souffrance du peuple, vu l’appel du président, il y a une réalité qui est là, et nous ne pouvions pas rester en marge », explique Simon Kabore. En recevant ce geste, le chef de la diplomatie a loué cet autre élan de solidarité venant de la diaspora burkinabè, notamment celle vivant au Pays-Bas.



« Nos frères et sœurs vivants au Pays-Bas sont venus dans un élan de solidarité et de fraternité, mais ils ont été guidés par un appel qui a été audible et compris des quatre coins du monde. C’est un grand geste qui vient témoigner encore du lien fort qu’il y a entre eux et leur pays », dira Karamoko Jean Marie Traore, avant de traduire sa reconnaissance et celle des premières autorités aux Burkinabè vivant au Pays-Bas.