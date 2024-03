Burkina : le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme solidaire, face à la situation sécuritaire

Le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience ce jeudi, le Haut-commissaire des Nations-Unies aux droits de l’Homme, Volker Türk. Ce dernier est venu exprimer sa solidarité au peuple burkinabè dans ce contexte à forts défis sécuritaires.



Au-delà de la solidarité exprimée au regard de la situation sécuritaire complexe, cette visite, selon Volker Türk, vise à renforcer le partenariat entre le Burkina et le Haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l’Homme. Pour lui, les droits humains concernent tous les aspects de la vie.



Et il reconnaît que « le développement du pays est affecté par l’insécurité ». C’est pourquoi, il a souhaité que les questions des droits humains soient traitées de façon holistique et compréhensive. Les droits de l’Homme sont aussi des questions de droits socio-économiques et de développement.



« Et c’est étroitement lié aux questions de sécurité », a indiqué M. Türk qui s’est dit satisfait de son entrevue avec le président de la Transition.