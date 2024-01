Burkina : le Premier ministre solidaire des personnes déplacées internes à Ouahigouya

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyèlèm de Tambèla, a passé la fête du Nouvel An avec les personnes déplacées internes (PDI), le 1er janvier 2024, à Ouahigouya.



À cette occasion, il leur a remis des vivres et des biens non périssables. Ce sont au total 120 tonnes de riz, 80 tonnes de sorgho, 1600 kits alimentaires et 600 cadeaux qui ont été offerts aux personnes déplacées internes.



En ce premier jour de l'an, le Premier ministre a tenu à rassurer les personnes déplacées internes que le président de la Transition et le gouvernement accordent une attention particulière aux difficultés qu’elles rencontrent.



Le Premier ministre a par ailleurs loué les mérites des membres de l’Association de Développement Durable des Femmes Déplacées Internes, Réfugiées et Hôtes du Yatenga (ADFY) qui évoluent dans la production maraîchère et la production de compost.



« Nous avons visité un champ d’expérimentation où les femmes déplacées, réfugiées et les hôtes font des expériences de production maraîchère et de production de compost. Nous avons été émerveillés par leur enthousiasme et par les résultats, donc nous n'avons pas hésité, dans la mesure de nos moyens, à leur apporter le soutien nécessaire », a soutenu le chef du gouvernement.



À cette occasion, le chef du gouvernement avait à ses côtés le ministre d’État, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Prospection, Aboubacar Nacanabo et la ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Nandy Somé-Diallo.