AFRIQUE

Burkina : le chef de l’Etat renforce les capacités opérationnelles de l’Armée


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Octobre 2025



Le président du Faso, chef de l’État, chef suprême des Forces armées nationales, le capitaine Ibrahim Traoré, va procéder ce vendredi 10 octobre 2025, à la remise de matériel lourd de combat au ministère de la Défense et des Anciens Combattants, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la défense du territoire national.

Il s’agit de véhicules blindés et d’autres types de véhicules de combat acquis au profit des Forces armées nationales notamment du Bataillon d’artillerie de campagne et d’intervention rapide (BACIR) et du Bataillon blindé d’intervention rapide (BBIR).

Par cette remise de matériel militaire, le chef de l’État renouvelle sa volonté ferme de renforcer continuellement les capacités de l’armée burkinabè et sa détermination à construire une armée forte et opérationnelle qui garantisse la défense et la sécurité du pays face à toute menace, d’où qu’elle vienne.



