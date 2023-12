Burkina : le gouvernement exprime sa solidarité à la Guinée

Suite à l’incendie déclaré au principal dépôt d’hydrocarbures de la Société guinéenne de pétrole à Kaloum, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, le gouvernement du Burkina Faso partage la préoccupation des autorités guinéennes.



En ces circonstances particulièrement difficiles, le gouvernement exprime sa solidarité et celle du peuple burkinabè au gouvernement et au peuple frère de Guinée.



Il exprime toute sa compassion aux familles et aux proches des victimes, et souhaite prompt rétablissement aux blessés. En effet, cet incendie d’une rare ampleur aura des répercussions sur les populations guinéennes.



Enfin, le Burkina Faso se tient aux côtés de la République de Guinée et entend lui apporter tout le concours utile dans cette épreuve. Il demeure engagé à poursuivre avec elle l’idéal d’une Afrique unie, libre et souveraine pour le bien des filles et des fils du continent.