Burkina : le président de la Commission nationale de la CN-CES installé

Le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin Medah a présidé, le lundi 13 janvier 2025, la cérémonie d’installation du président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel (CN-CES), Bassolma Bazié. « Au nom de Son Excellence le capitaine Ibrahim TRAORÉ, président du Faso, chef de l’État, je vous déclare installé ce jour 13 janvier 2025 avec mes vœux de succès ».



C’est par cette formule que le directeur de cabinet du président du Faso a procédé à l’installation officielle de Bassolma Bazié dans ses fonctions de président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. « Cette nomination est pour moi, non seulement un honneur mais également un appel à servir avec patriotisme, dévouement, abnégation, intégrité et détermination mon pays, le Burkina Faso et les pays frères à savoir le Mali et le Niger », a soutenu M. Bazié à l’issue de son installation.



Selon lui, la CN-CES participe à relever les défis relatifs à l’indépendance, la souveraineté réelle et le développement des trois pays de la Confédération des États du Sahel. Ainsi, le président de la CN-CES a salué l’engagement, la vision, la détermination et l’esprit de sacrifice des présidents de l’AES, le général d’Armée Assimi Goïta, le général de brigade Abdourahame Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré, pour la construction de l’unité des peuples.



Tout en exprimant sa reconnaissance au Président du Faso pour la confiance placée en lui, Bassolma Bazié s’est engagé à s’inscrire dans une synergie d’actions et dans une complémentarité avec toutes les composantes de la population burkinabè, pour porter haut les idéaux de la Confédération.



Le directeur de cabinet du président du Faso, chef de l’État, le capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin Medah a invité le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel à développer, évaluer et motiver des initiatives pour atteindre les objectifs assignés à la Commission.



Créée par décret le 6 novembre 2024, la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel est un organe national de coordination et de suivi des activités relatives à la Confédération des États du Sahel. Elle est une structure technique directement rattachée à la Présidence du Faso, chargée d’assister le président du Faso dans le processus de structuration et de fonctionnement de la Confédération des États du Sahel.



C’est par décret en date du 9 décembre 2024 signé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré que Bassolma BAZIÉ a été nommé à la tête de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel.