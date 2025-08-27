Burkina : pour l’effort de paix, la diaspora mobilise plus de 6 millions de FCFA

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traore a reçu, le mercredi 27 aout 2025, une délégation de fonctionnaires internationaux burkinabè de Brazzaville, venue remettre la quittance de sa contribution à l’effort de paix. Cette contribution s’élève à 6 millions 520 000 FCFA.



A travers cette mobilisation, le groupe de fonctionnaires burkinabè de Brazzaville exprime son attachement et sa solidarité vis-à-vis de la patrie, tout en traduisant son adhésion à la vision des autorités burkinabè. La délégation a par ailleurs, salué l’ensemble des efforts du gouvernement, et marqué sa disponibilité à toujours accompagner les initiatives engagées pour la construction de la Nation.



A cette cérémonie de remise, le ministre a également reçu la quittance du don venant d’un citoyen togolais résidant au Danemark, d’une valeur de 250 000 FCFA. Ce donateur étranger vient aussi manifester sa solidarité envers le peuple burkinabè, et afficher son soutien à la dynamique nouvelle impulsée au pays des Hommes intègres.



A l’endroit des donateurs, Karamoko Jean Marie Traore a traduit la reconnaissance du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traore, et de l’ensemble du gouvernement. Il a surtout salué cet élan patriotique exprimé envers la Nation. Le chef de la diplomatie burkinabè s’est dit véritablement satisfait de la grande mobilisation de la diaspora burkinabè, suite à l’appel du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traore.



Une mobilisation record qui a permis de récolter plus 175 milliards de FCFA en 2024, et une dynamique renouvelée cette année avec des résultats encore satisfaisants, selon le ministre Karamoko Jean Marie Traore. « C’est plus qu’un témoignage d’engagement, c’est un message fort que, lorsque le peuple est mobilisé, il peut relever tous les défis », a déclaré le ministre.



Il a par ailleurs relevé que « grâce à cette mobilisation, le Burkina Faso a pu lancer plusieurs chantiers qui permettent d’avancer sur le terrain de la reconquête du territoire et d’inverser les tendances économiques selon le rapport de la Banque mondiale ».



Le ministre a terminé en réitérant ses remerciements à l’ensemble de la diaspora et à tous les amis du Burkina Faso, pour les efforts renouvelés dans cette dynamique de construction d’un Burkina Faso souverain et prospère.