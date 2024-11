Burkina : rupture avec les costumes d’audience hérités de l’ère coloniale

Le Premier ministre du Burkina Faso, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a présidé, le 18 novembre 2024, à Ouagadougou, la cérémonie officielle de lancement des costumes d’audience endogènes pour les acteurs de la justice, notamment les magistrats et les greffiers.



Ce costume, fait entièrement en Faso Dan Fani, a été confectionné par les mains expertes de nos braves femmes. Lors du Conseil des ministres en sa séance du 28 avril 2023, un décret a été adopté pour promouvoir le port du Faso Dan Fani, le Koko Dunda, et d’autres tissus traditionnels au Burkina Faso.



Dans ce sens, le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, dans son discours sur la situation de la Nation, le 30 mai 2023, avait annoncé qu’un groupe de travail proposerait un plan d’actions opérationnel engageant toutes les parties prenantes à rendre le Faso Dan Fani financièrement accessible.



À terme, l'objectif était de voir si les toges, notamment celles des agents de justice, pourraient être confectionnées en Faso Dan Fani, au bénéfice de nos tisseuses et au plaisir des acteurs concernés. Aujourd’hui, cette initiative devient une réalité pour les acteurs de la justice, notamment les magistrats et les greffiers, suivent ainsi l’exemple des enseignants-chercheurs et chercheurs des Institutions d’Enseignement Supérieur et de Recherche (IESR).



Dans un discours prononcé par le ministre de la Justice, Me Edasso Bayala, à l'occasion du port des toges d'audience par les acteurs de la justice, le chef du gouvernement a invité les acteurs de la justice à porter ces nouveaux costumes d’audience avec fierté et exaltation.



« Le port des toges d’audience de notre terroir nous interpelle et va au-delà de l’apparence. Il nous appelle à cultiver les valeurs sociales et morales de notre société, faites d’intégrité et de patriotisme. Demeurez donc des femmes et des hommes de justice intègres et patriotes, qui participent à la construction d’un pays libre et prospère par une justice crédible, accessible et répondant aux aspirations du peuple burkinabè, au nom duquel elle est rendue », a-t-il souligné.



Selon lui, le port des costumes d’audience en Faso Dan Fani marque la fin de l’ère des costumes hérités de la période coloniale et le début d’une nouvelle ère. Ce choix s’inscrit dans la vision du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, de promouvoir l’identité culturelle burkinabè, ainsi que dans l’esprit du défunt président Isidore Noël Thomas Sankara, qui prônait que nous produisions ce que nous consommons et que nous consommions ce que nous produisons.



Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla a également souligné le coût abordable du nouveau costume, bien inférieur à celui des anciens, fabriqués en Europe et vendus à des prix très élevés. « Le nouveau costume d’audience en Faso Dan Fani coûte cinq fois moins cher que les costumes importés, qui, eux, coûtaient des millions, drainant ainsi des devises hors de notre pays », a-t-il affirmé.



Par ailleurs, le Premier ministre a invité les autres professionnels de la justice, comme les avocats, notaires, et huissiers de justice, à emboîter le pas. Il faut rappeler que le décret prévoit que le nouveau costume d’audience sera désormais porté lors des audiences ordinaires et solennelles, des cérémonies funéraires d’un magistrat ou d’un greffier, ainsi que lors de certaines cérémonies officielles spécifiquement énumérées.