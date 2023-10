Burundi : Le Président de la FIFA à Bujumbura pour promouvoir le football

Les échanges entre la délégation de la FIFA et le Président du Burundi « ont porté sur la contribution de la FIFA dans la promotion du football au Burundi », a indiqué la présidence du Burundi.



« Au cours de cette audience, ils se sont en outre entretenus sur les projets phares pour promouvoir le football notamment le Projet “Football for Schools” qui vise la détection des talents; et le renforcement des capacités à travers la mise en place des académies de football ».



D’après Bujumbura, le Président de la FIFA a salué l’implication du Président burundais dans la promotion du football dans son pays.



M. Gianni Infantino « a promis un soutien au développement des infrastructures, dont le Projet de Construction du Stade Intwari que le Chef de l'Etat lui a fait visiter après l’audience ».



La FIFA a par ailleurs annoncé samedi sur son site que le Burundi est devenu le 100e pays à mettre en œuvre le programme Football for Schools de la FIFA lors d'une cérémonie tenue dans une ambiance festive à l'Urunani Stadium de Buganda, près de Bujumbura, en présence du président de la FIFA Gianni Infantino, du ministre burundais des Affaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture Gervais Abayeho, ainsi que du président de la Fédération burundaise de Football, Alexandre Muyenge.



Football for Schools vise à rendre la pratique le sport plus accessible aux jeunes en intégrant des activités footballistiques dans le système éducatif. Soutenu par l'UNESCO, le programme contribue aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies en émancipant les enfants.



Quelque 1,5 million de ballons ont été distribués depuis le lancement du programme à Porto Rico en 2019 et plus de 23 millions d'enfants utilisent l'application Football for Schools selon la FIFA.