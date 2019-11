SPORTS CAN 2021 : le programme complet des éliminatoires, groupe par groupe

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Novembre 2019 modifié le 17 Novembre 2019 - 21:32

Le programme complet des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2021, groupe par groupe, pour les six journées :

Groupe A : Mali, Guinée, Namibie, Tchad

Journée 1 (13 au 16 novembre 2019) : Mali – Guinée ; Namibie – Tchad

Journée 2 (17 au 19 novembre 2019) : Guinée – Namibie ; Tchad – Mali

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Mali – Namibie ; Guinée – Tchad

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Namibie – Mali ; Tchad – Guinée

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Guinée – Mali ; Tchad – Namibie

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Namibie – Guinée ; Mali – Tchad



Groupe B : Burkina Faso, Ouganda, Malawi, Soudan du Sud

Journée 1 (13 au 16 novembre 2019) : Burkina Faso – Ouganda ; Malawi – Soudan du Sud

Journée 2 (17 au 19 novembre 2019) : Ouganda – Malawi ; Soudan du Sud – Burkina Faso

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Burkina Faso – Malawi ; Ouganda – Soudan du Sud

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Malawi – Burkina Faso ; Soudan du Sud – Ouganda

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Ouganda – Burkina Faso ; Soudan du Sud – Malawi

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Malawi – Ouganda ; Burkina Faso – Soudan du Sud



Groupe C : Ghana, Afrique du Sud, Soudan, Sao Tomé-et-Principe

Journée 1 (13 au 16 novembre 2019) : Ghana – Afrique du Sud ; Soudan – Sao Tomé-et-Principe

Journée 2 (17 au 19 novembre 2019) : Afrique du Sud – Soudan ; Sao Tomé-et-Principe – Ghana

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Ghana – Soudan ; Afrique du Sud – Sao Tomé-et-Principe

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Soudan – Ghana ; Sao Tomé-et-Principe – Afrique du Sud

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Afrique du Sud – Ghana ; Sao Tomé-et-Principe – Soudan

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Soudan – Afrique du Sud ; Ghana – Sao Tomé-et-Principe



Groupe D : RD Congo, Gabon, Angola, Gambie

Journée 1 (13 au 16 novembre 2019) : RD Congo – Gabon ; Angola – Gambie

Journée 2 (17 au 19 novembre 2019) : Gabon – Angola ; Gambie – RD Congo

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : RD Congo – Angola ; Gabon – Gambie

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Angola – RD Congo ; Gambie – Gabon

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Gabon – RD Congo ; Gambie – Angola

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Angola – Gabon ; RD Congo – Gambie



Groupe E : Maroc, Mauritanie, Centrafrique, Burundi

Journée 1 (13 au 16 novembre 2019) : Maroc – Mauritanie ; Centrafrique – Burundi

Journée 2 (17 au 19 novembre 2019) : Mauritanie – Centrafrique ; Burundi – Maroc

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Maroc – Centrafrique ; Mauritanie – Burundi

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Centrafrique – Maroc ; Burundi – Mauritanie

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Mauritanie – Maroc ; Burundi – Centrafrique

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Centrafrique – Mauritanie ; Maroc – Burundi



Groupe F : Cameroun (Q), Cap-Vert, Mozambique, Rwanda

*Dans cette poule, seule la nation la mieux classée, hormis le Cameroun, se qualifiera pour la CAN 2021.



Journée 1 (13 au 16 novembre 2019) : Cameroun – Cap-Vert ; Mozambique – Rwanda

Journée 2 (17 au 19 novembre 2019) : Cap-Vert – Mozambique ; Rwanda – Cameroun

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Cameroun – Mozambique ; Cap-Vert – Rwanda

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Mozambique – Cameroun ; Rwanda – Cap-Vert

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Cap-Vert – Cameroun ; Rwanda – Mozambique

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Mozambique – Cap-Vert ; Cameroun – Rwanda



Groupe G : Egypte, Kenya, Togo, Comores

Journée 1 (13 au 16 novembre 2019) : Egypte – Kenya ; Togo – Comores

Journée 2 (17 au 19 novembre 2019) : Kenya – Togo ; Comores – Egypte

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Egypte – Togo ; Kenya – Comores

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Togo – Egypte ; Comores – Kenya

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Kenya – Egypte ; Comores – Togo

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Togo – Kenya ; Egypte – Comores



Groupe H : Algérie, Zambie, Zimbabwe, Botswana

Journée 1 (13 au 16 novembre 2019) : Algérie – Zambie ; Zimbabwe – Botswana

Journée 2 (17 au 19 novembre 2019) : Zambie – Zimbabwe ; Botswana – Algérie

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Algérie – Zimbabwe ; Zambie – Botswana

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Zimbabwe – Algérie ; Botswana – Zambie

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Zambie – Algérie ; Botswana – Zimbabwe

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Zimbabwe – Zambie ; Algérie – Botswana



Groupe I : Sénégal, Congo, Guinée-Bissau, eSwatini

Journée 1 (13 au 16 novembre 2019) : Sénégal – Congo ; Guinée-Bissau – eSwatini

Journée 2 (17 au 19 novembre 2019) : Congo – Guinée-Bissau ; eSwatini – Sénégal

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Sénégal – Guinée-Bissau ; Congo – eSwatini

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Guinée-Bissau – Sénégal ; eSwatini – Congo

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Congo – Sénégal ; eSwatini – Guinée-Bissau

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Guinée-Bissau – Congo ; Sénégal – eSwatini



Groupe J : Tunisie, Libye, Tanzanie, Guinée équatoriale

Journée 1 (13 au 16 novembre 2019) : Tunisie – Libye ; Tanzanie – Guinée équatoriale

Journée 2 (17 au 19 novembre 2019) : Libye – Tanzanie ; Guinée équatoriale – Tunisie

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Tunisie – Tanzanie ; Libye – Guinée équatoriale

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Tanzanie – Tunisie ; Guinée équatoriale – Libye

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Libye – Tunisie ; Guinée équatoriale – Tanzanie

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Tanzanie – Libye ; Tunisie – Guinée équatoriale



Groupe K : Côte d’Ivoire, Niger, Madagascar, Ethiopie

Journée 1 (13 au 16 novembre 2019) : Côte d’Ivoire – Niger ; Madagascar – Ethiopie

Journée 2 (17 au 19 novembre 2019) : Niger – Madagascar ; Ethiopie – Côte d’Ivoire

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Côte d’Ivoire – Madagascar ; Niger – Ethiopie

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Madagascar – Côte d’Ivoire ; Ethiopie – Niger

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Niger – Côte d’Ivoire ; Ethiopie – Madagascar

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Madagascar – Niger ; Côte d’Ivoire – Ethiopie



Groupe L : Nigeria, Bénin, Sierra Leone, Lesotho

Journée 1 (13 au 16 novembre 2019) : Nigeria – Bénin ; Sierra Leone – Lesotho

Journée 2 (17 au 19 novembre 2019) : Bénin – Sierra Leone ; Lesotho – Nigeria

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Nigeria – Sierra Leone ; Bénin – Lesotho

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Sierra Leone – Nigeria ; Lesotho – Bénin

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Bénin – Nigeria ; Lesotho – Sierra Leone

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Sierra Leone – Bénin ; Nigeria – Lesotho





