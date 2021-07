CAN 2021 : le tirage au sort aura lieu le 17 août 2021 à Yaoundé

Dans une correspondance de la Confédération Africaine de Football (CAF), adressée aux autorités camerounaises, la date du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2021 a été fixée au mardi 17 juillet 2021 à 18 heures (heure locale).



A cette occasion, les équipes de la CAF restent mobilisées. Il est à présent question de finaliser les préparatifs pour faire de cet événement, selon le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba « un succès national, continental et mondial ». Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, seulement 658 places seront disponibles pour l’événement du Palais des Congrès de Yaoundé, où une centaine de journalistes accrédités sont attendus, pour une cérémonie qui va durer 90 minutes.



« S’agissant du niveau des préparatifs, nous sommes à pied d’œuvre depuis plusieurs semaines pour offrir au monde, selon les très hautes directives du président de la République, le meilleur des spectacles jamais organisés jusque-là. Ce pari, au regard des appréciations de la CAF et de la FIFA, au regard des résultats des missions et visites de travail que nous avons eu à accueillir, convergent vers une satisfaction de ces instances », a déclaré le ministre camerounais des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, au terme d’une réunion d’évaluation présidée ce 28 juillet 2021 par le Premier ministre, Joseph Dion Ngute.