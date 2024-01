CAN 2023 : Arrêtée par la police ivoirienne suite à une vidéo polémique la supportrice algérienne Sofia Benlemmane a été ensuite été expulsée de la Côte d’Ivoire

Arrivée en Côte d'Ivoire dans le but de soutenir l'équipe nationale algérienne lors de la CAN 2023, Sofia Benlemmane s'est attirée les foudres du peuple du pays hôte. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, elle tient des propos choquants sur les conditions de vie des habitants locaux qualifiant leur situation de "misérable".



La supportrice algérienne va même plus loin en exprimant son indignation face à la considération de l'Algérie comme un pays africain. Elle suggère plutôt que son pays devrait se situer "entre le Portugal et l'Espagne". De plus, elle critique sévèrement les conditions de vie en Côte d'Ivoire, les qualifiant de "pires que l'ère préhistorique".

Considérant ces déclarations comme inacceptables, le gouvernement algérien a pris cette affaire très au sérieux et ne tolère pas ce genre de comportement envers la Côte d'Ivoire, un pays ami et frère de l'Algérie. Ainsi, Sofia Benlemmane a été expulsée et interdite de séjour en Côte d'Ivoire pour une durée indéterminée.



Ces déclarations ont suscité une vague d'indignation parmi le peuple ivoirien qui s'est senti insulté et trahi. Les autorités ont donc pris des mesures rapides pour rétablir l'honneur du pays en expulsant Sofia Benlemmane.



Cette affaire met en évidence la nécessité de respecter les pays hôtes lors d'événements sportifs internationaux. Le football doit être un vecteur d'union et de fraternité entre les nations, et non pas une occasion de diviser et d'insulter.



La réaction rapide des autorités ivoiriennes ainsi que la réponse ferme du gouvernement algérien témoignent de leur engagement à préserver les relations fraternelles entre ces deux pays.



Cette affaire rappelle l'importance du respect mutuel entre nations et souligne le rôle crucial des autorités dans le maintien de bonnes relations diplomatiques.