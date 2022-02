CAN 2023 : la Côte d'Ivoire met la barre très haute pour les préparatifs

Le Secrétaire général de la CAF l'a déclaré au cours d'une rencontre avec le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, le 9 février 2022, à Abidjan.



" J'ai constaté que les choses avancent très bien. Les stades en construction sont des bijoux. La Côte Ivoire a mis la barre très haut ", a-t-il affirmé. Pour le Secrétaire général de la CAF, " la CAN en Côte d'Ivoire va être la référence en matière d'organisation de compétitions sur le continent ". Mosengo Omba Veron a annoncé l'ouverture d'un bureau de la CAF fin avril 2022 à Abidjan, avec une dizaine de collaborateurs.



La mission de la CAF conduite par son Secrétaire générale, Mosengo Omba Veron, séjourne à Abidjan depuis le lundi 7 février. Elle a visité les chantiers de Korhogo et San Pedro, puis celui du Stade Félix Houphouët Boigny d'Abidjan.



Le Premier Ministre Patrick Achi a dit les remerciements du Président Alassane Ouattara et du Gouvernement à la CAF pour la confiance placée en la Côte d'Ivoire. Il a dit la détermination du Chef de l'État et du peuple de Côte d'Ivoire à offrir à l'Afrique une CAN, exceptionnelle. " La CAF peut être rassurée que la Côte d'Ivoire sera à la hauteur des attentes et des défis ", a dit le Chef du gouvernement.



La Côte d'Ivoire va abriter la CAN 2023 prévue du 23 juin au 23 juillet 2023. Mais bien avant, elle accueillera l'édition 2023 du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) réservé aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux sur le continent.