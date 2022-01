CAN 2023 : le Tchad jouera les éliminatoires

En marge de la CAN 2021 qui se déroule actuellement au Cameroun, l’ambassadeur Naïr Abakar représente le Comité de normalisation du football tchadien à la réunion annuelle de l’UNIFFAC (Union des fédérations de football d'Afrique centrale) qui s’est tenue à Douala ce 11 Janvier 2022 .



Ce cadre formel lui a permis d’exposer au Président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, la situation que traverse le football tchadien.



Attentif aux explications et engagé pour le meilleur du football sur le continent, le Président a plaidé pour que le Tchad réintègre le concert du football continentale.



“La bonne nouvelle consécutive à cette réunion est que nos Saos pourront compétir dans le cadre de éliminatoires de la CAN 2023 qui devrait se jouer en Côte d’Ivoire”, informe Naïr Abakar.