CAN 2025 : À Rabat, les Lions Indomptables peaufinent leur stratégie avant le choc contre le Maroc

La pression monte, mais les Lions ne tremblent pas. Ce jeudi soir, l'annexe 11 du complexe Mohamed VI de Rabat a vibré au rythme de la préparation camerounaise. Sous le regard attentif de plus de 200 journalistes venus du monde entier, la sélection nationale a montré un visage uni et déterminé.









Ambiance "Samba" avant le combat



Les 15 premières minutes de la séance, ouvertes à la presse, ont offert une scène mémorable. Loin du stress des éliminations directes, les joueurs ont affiché une cohésion totale. Emmenés par un Arthur Avom survolté, les Lions ont enchaîné chants et pas de danse, une marque de fabrique qui témoigne d'un mental d'acier avant d'affronter le public marocain.











Le plan de jeu de David Pagou



Une fois les caméras parties, le sérieux a repris ses droits. Pendant plus d'une heure, le sélectionneur par intérim David Pagou et son staff ont dirigé une séance tactique intensive.





Automatismes : L'accent a été mis sur la fluidité des transitions milieu-attaque.



Rigueur défensive : Le staff a peaufiné le placement pour contrer la rapidité des ailiers marocains.



Coup de pied arrêtés : Un travail spécifique a été effectué pour maximiser ces phases de jeu cruciales.







Les couleurs de la nation



Pour ce quart de finale épique, le Cameroun arborera ses couleurs fétiches : le Vert-Rouge-Jaune. Un symbole de fierté pour les quintuples champions d'Afrique qui entendent bien faire respecter leur rang face à des Lions de l'Atlas portés par tout un peuple.

