SPORTS

CAN 2025 : Chocs de titans ce lundi pour les derniers tickets en quarts


Alwihda Info | Par - 5 Janvier 2026


MAROC – Après les qualifications spectaculaires du Sénégal, du Mali, du Maroc et du Cameroun, les huitièmes de finale se poursuivent ce lundi 5 janvier 2026. L'Égypte et le Nigeria, deux géants du continent, entrent en scène pour tenter de rejoindre le tableau final.


CAN 2025 : Chocs de titans ce lundi pour les derniers tickets en quarts


 

Le tournoi entre dans sa phase la plus critique. Alors que les premières affiches des quarts de finale sont déjà connues, le suspense reste entier pour les quatre places restantes.




Le tableau des Quarts de finale (déjà qualifiés)



 
Match Affiche État
Quart 1 Maroc vs Cameroun Confirmé
Quart 2 Sénégal vs Mali Confirmé







Égypte vs Bénin : L'expérience face à l'ambition (16h00 GMT)



Les Pharaons d'Égypte, recordsmen de l'épreuve, partent favoris après une phase de poules maîtrisée (7 points). Portés par une attaque efficace, ils visent un huitième sacre historique.



Face à eux, les Guépards du Bénin n'ont rien à perdre. Qualifiés parmi les meilleurs troisièmes, les Béninois comptent sur leur solidarité défensive pour créer l'exploit et renverser l'ogre égyptien.





Nigeria vs Mozambique : Les Super Eagles sur leur lancée (19h00 GMT)



Le Nigeria a impressionné le continent en réalisant un parcours parfait (9 points sur 9) en phase de groupes. Les Super Eagles affichent une confiance absolue et une puissance offensive redoutable.


 

Le Mozambique, invité surprise à ce stade après avoir arraché sa place de meilleur troisième, devra réaliser le match parfait pour contenir les assauts nigérians. C'est un duel de styles entre une machine à gagner et une équipe qui joue son va-tout.




 

Peter Kum
Solidarité nationale : plus de 1 200 kits alimentaires remis aux personnes handicapées à N'Djamena

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

