CAN 2025 : Chocs de titans ce lundi pour les derniers tickets en quarts

Le tournoi entre dans sa phase la plus critique. Alors que les premières affiches des quarts de finale sont déjà connues, le suspense reste entier pour les quatre places restantes.









Le tableau des Quarts de finale (déjà qualifiés)

Match Affiche État Quart 1 Maroc vs Cameroun Confirmé Quart 2 Sénégal vs Mali Confirmé













Égypte vs Bénin : L'expérience face à l'ambition (16h00 GMT)





Les Pharaons d'Égypte, recordsmen de l'épreuve, partent favoris après une phase de poules maîtrisée (7 points). Portés par une attaque efficace, ils visent un huitième sacre historique.







Face à eux, les Guépards du Bénin n'ont rien à perdre. Qualifiés parmi les meilleurs troisièmes, les Béninois comptent sur leur solidarité défensive pour créer l'exploit et renverser l'ogre égyptien.











Nigeria vs Mozambique : Les Super Eagles sur leur lancée (19h00 GMT)





Le Nigeria a impressionné le continent en réalisant un parcours parfait (9 points sur 9) en phase de groupes. Les Super Eagles affichent une confiance absolue et une puissance offensive redoutable.









Le Mozambique, invité surprise à ce stade après avoir arraché sa place de meilleur troisième, devra réaliser le match parfait pour contenir les assauts nigérians. C'est un duel de styles entre une machine à gagner et une équipe qui joue son va-tout.











