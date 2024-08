CAN 2025 : Le Tchad se prépare sérieusement pour affronter la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire

26 joueurs ont été présélectionnés par le staff technique mené par Kevin Nicaise. Le samedi 24 aout, ces joueurs ont disputé un match d'observation à l'Académie de Football de Milezi. Ce match a permis d'évaluer le niveau technique et physique des joueurs, dont c'est la première sélection. Le staff technique et les spectateurs ont pu constater de bonnes choses lors de ce match de préparation.



L'équipe du Tchad se prépare avec détermination pour affronter la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire lors de ces deux premiers matchs éliminatoires. Les joueurs sont motivés et prêts à en découdre pour tenter de se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc.



Les Sao affûtent leurs armes en vue de ces rendez-vous importants qui lanceront leur campagne de qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.