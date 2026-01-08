Alwihda Info
SPORTS

CAN 2025 : Maroc-Cameroun, le choc des titans pour une place dans le dernier carré


Alwihda Info | Par - 9 Janvier 2026


Le Stade Prince Moulay Abdellah sera le théâtre ce vendredi soir d'un duel épique. Entre un Maroc en quête de gloire à domicile et un Cameroun "nouvelle version" sous David Pagou, l'Afrique retiendra son souffle dès le coup d'envoi à 20h00.


CAN 2025 : Maroc-Cameroun, le choc des titans pour une place dans le dernier carré



 

L'Avant-Match : Deux styles, une seule ambition

 

Le Maroc de Walid Regragui porte sur ses épaules les espoirs de tout un peuple. N'ayant plus atteint les demi-finales depuis 2004, les Marocains misent sur leur fluidité technique et une possession structurée.:

 

En face, le Cameroun de David Pagou casse les codes. Arrivés à l'entraînement en chantant sous la houlette du "DJ d'un soir" Arthur Avom, les Lions affichent une sérénité totale. Tactiquement, ils s'appuieront sur leur puissance physique et une discipline de fer, vêtus de leur traditionnel maillot vert, short rouge et bas jaunes.





Les Compositions Probables

 

Les deux sélectionneurs devraient aligner leurs forces vives pour cette bataille tactique :

 
 

Position 🇲🇦 Maroc (4-3-3) 🇨🇲 Cameroun (3-5-2)
Gardien Yassine Bounou Devis Epassy
Défense Mazraoui, Aguerd, Masina, Hakimi Kotto, Nouhou Tolo, Malone
Milieu El Aynaoui, El Khannouss, Saibari Nagida, Namaso, Baleba, Ebong, Tchamadeu
Attaque Brahim Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli Bryan Mbeumo, Christian Kofane



Les hommes à suivre :  Brahim Diaz (MAR) : Le maître à jouer capable de débloquer n'importe quelle situation.

 

  • Carlos Baleba (CMR) : Le moteur de Brighton sera essentiel pour réguler le milieu face à la technicité marocaine.





 Infos Pratiques

 

  • Compétition : Coupe d’Afrique des Nations 2025 (Quarts de finale).
     

  • Heure : 20h00 (Heure locale / GMT+1).
     

  • Lieu : Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat.
     

  • Ambiance : Guichets fermés, plus de 50 000 spectateurs attendus.





 Les clés du match

 

  1. La gestion de la pression : Le Maroc saura-t-il gérer l'immense attente de son public ?
     

  2. L'efficacité de Mbeumo : Le joueur de Manchester United sera l'arme fatale du Cameroun en contre-attaque.
     

  3. Le duel du milieu : La bataille entre le trio El Khannouss/Saibari et le bloc compact mené par Baleba sera le juge de paix de cette rencontre.




 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


