CAN 2025 : Maroc-Cameroun, le choc des titans pour une place dans le dernier carré

L'Avant-Match : Deux styles, une seule ambition

Le Maroc de Walid Regragui porte sur ses épaules les espoirs de tout un peuple. N'ayant plus atteint les demi-finales depuis 2004, les Marocains misent sur leur fluidité technique et une possession structurée.:







En face, le Cameroun de David Pagou casse les codes. Arrivés à l'entraînement en chantant sous la houlette du "DJ d'un soir" Arthur Avom, les Lions affichent une sérénité totale. Tactiquement, ils s'appuieront sur leur puissance physique et une discipline de fer, vêtus de leur traditionnel maillot vert, short rouge et bas jaunes.











Les Compositions Probables

Les deux sélectionneurs devraient aligner leurs forces vives pour cette bataille tactique :







Position 🇲🇦 Maroc (4-3-3) 🇨🇲 Cameroun (3-5-2) Gardien Yassine Bounou Devis Epassy Défense Mazraoui, Aguerd, Masina, Hakimi Kotto, Nouhou Tolo, Malone Milieu El Aynaoui, El Khannouss, Saibari Nagida, Namaso, Baleba, Ebong, Tchamadeu Attaque Brahim Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli Bryan Mbeumo, Christian Kofane





Les hommes à suivre : Brahim Diaz (MAR) : Le maître à jouer capable de débloquer n'importe quelle situation.







Carlos Baleba (CMR) : Le moteur de Brighton sera essentiel pour réguler le milieu face à la technicité marocaine.









Infos Pratiques

Compétition : Coupe d’Afrique des Nations 2025 (Quarts de finale).



Heure : 20h00 (Heure locale / GMT+1).



Lieu : Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat.



Ambiance : Guichets fermés, plus de 50 000 spectateurs attendus.









Les clés du match