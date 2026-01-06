CAN 2025 : Mohamed Maarouf, l’homme qui a dompté le choc Algérie-RDC

Dans une Coupe d’Afrique des nations de football marquée, depuis son coup d’envoi, par de vives critiques sur l’arbitrage, certaines prestations viennent rappeler que la rigueur et la maîtrise existent encore. Le quart de finale entre l’Algérie et la RDC en a offert une illustration convaincante, portée par la performance solide de l’arbitre égyptien Mohamed Maarouf.



Un match sous haute tension

Algérie-RDC n’était pas une rencontre ordinaire. Intensité, engagement physique, pression populaire et enjeu sportif ont transformé ce duel en véritable test d’autorité pour le corps arbitral. Pendant 120 minutes, chaque contact pouvait faire basculer le match, chaque décision pouvait enflammer les bancs et les tribunes.



Dans ce contexte explosif, Mohamed Maarouf a su imposer son style : calme, ferme et cohérent. L’arbitre égyptien a fait le choix de laisser le jeu vivre, sans tomber dans la surenchère de coups de sifflet. Résultat : seulement trois cartons jaunes distribués en deux heures de jeu, preuve d’une lecture juste des actions et d’une gestion intelligente des fautes. Ni pression, ni acharnement, encore moins de décisions contestables majeures.



Mohamed Maarouf a su dialoguer avec les joueurs, calmer les esprits et rappeler à l’ordre quand il le fallait, sans jamais voler la vedette au jeu. Dans un football moderne souvent dominé par la contestation, la meilleure reconnaissance pour un arbitre reste parfois le silence autour de sa performance.



Sur ce point, Mohamed Maarouf a réussi son pari : être présent sans être envahissant, ferme sans être autoritaire. Un arbitrage à la hauteur du duel Algérie-RDC, et un exemple à méditer pour le reste de la compétition.