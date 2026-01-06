Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

CAN 2025 : Mohamed Maarouf, l’homme qui a dompté le choc Algérie-RDC


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 7 Janvier 2026



CAN 2025 : Mohamed Maarouf, l’homme qui a dompté le choc Algérie-RDC
Dans une Coupe d’Afrique des nations de football marquée, depuis son coup d’envoi, par de vives critiques sur l’arbitrage, certaines prestations viennent rappeler que la rigueur et la maîtrise existent encore. Le quart de finale entre l’Algérie et la RDC en a offert une illustration convaincante, portée par la performance solide de l’arbitre égyptien Mohamed Maarouf.

Un match sous haute tension
Algérie-RDC n’était pas une rencontre ordinaire. Intensité, engagement physique, pression populaire et enjeu sportif ont transformé ce duel en véritable test d’autorité pour le corps arbitral. Pendant 120 minutes, chaque contact pouvait faire basculer le match, chaque décision pouvait enflammer les bancs et les tribunes.

Dans ce contexte explosif, Mohamed Maarouf a su imposer son style : calme, ferme et cohérent. L’arbitre égyptien a fait le choix de laisser le jeu vivre, sans tomber dans la surenchère de coups de sifflet. Résultat : seulement trois cartons jaunes distribués en deux heures de jeu, preuve d’une lecture juste des actions et d’une gestion intelligente des fautes. Ni pression, ni acharnement, encore moins de décisions contestables majeures.

Mohamed Maarouf a su dialoguer avec les joueurs, calmer les esprits et rappeler à l’ordre quand il le fallait, sans jamais voler la vedette au jeu. Dans un football moderne souvent dominé par la contestation, la meilleure reconnaissance pour un arbitre reste parfois le silence autour de sa performance.

Sur ce point, Mohamed Maarouf a réussi son pari : être présent sans être envahissant, ferme sans être autoritaire. Un arbitrage à la hauteur du duel Algérie-RDC, et un exemple à méditer pour le reste de la compétition.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/01/2026

Tchad : visite d’inspection du Premier ministre au chantier du Stade Idriss Mahamat Ouya

Tchad : visite d’inspection du Premier ministre au chantier du Stade Idriss Mahamat Ouya

Tchad : le ministre de l’Éducation nationale assure l’intérim à la Fonction publique Tchad : le ministre de l’Éducation nationale assure l’intérim à la Fonction publique 06/01/2026

Populaires

تشاد: وزيرة العمل الاجتماعي تشيد بمبادرة مجموعة التشاور لإطارات تشاد وتؤكد الالتزام ببناء دولة متضامنة

06/01/2026

Amina Priscille Longoh nommée ambassadrice du Tchad auprès de la France

06/01/2026

​Réélection de Faustin-Archange Touadéra : le président tchadien salue un partenariat stratégique renforcé

06/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter