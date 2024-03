CAN 2025 / Préliminaire Tchad vs l'Île Maurice : Les Sao embarquent ce dimanche pour l'Île Maurice

La délégation tchadienne est consciente de l'enjeu qui repose sur ses épaules et s'est engagée à donner le meilleur d'elle-même pour la fierté nationale. Les joueurs ont promis de se battre avec acharnement et détermination afin de remporter cette victoire cruciale.



Le ministre en charge des Sports a également tenu à rassurer la délégation quant au respect des engagements pris par son département ainsi que par le gouvernement. Il s'est engagé à fournir tout le soutien nécessaire aux joueurs afin qu'ils puissent être dans les meilleures conditions pour ce match décisif.



Ce rendez-vous sportif revêt une importance particulière pour le Tchad, car il s'inscrit dans une dynamique plus large visant à promouvoir l'excellence sportive dans notre pays. En effet, depuis quelques années maintenant, les autorités ont mis en place différentes initiatives visant à développer et soutenir nos talents sportifs locaux.



Cette rencontre face à l'Île Maurice marque donc une étape importante dans cette démarche ambitieuse visant à hisser notre pays vers les sommets du football africain. Elle constitue non seulement un test pour nos joueurs mais aussi un symbole fort de notre volonté collective de nous affirmer sur la scène internationale.



En conclusion, tous les regards sont désormais tournés vers ce match retour opposant le Tchad à l'Île Maurice. Les Sao sont prêts et motivés pour défendre leurs couleurs avec passion et engagement. C'est avec fierté que nous soutenons nos ambassadeurs du football national dans cette quête vers la victoire.



Que cela serve comme catalyseur pour inspirer nos jeunes générations et renforcer encore davantage notre amour pour le sport roi au sein de notre cher pays.