CAN 2025 : encore un fiasco pour les SAO, un seul but marqué en six matchs

Éliminée prématurément de la CAN 2025, avec huit buts encaissés et un seul marqué lors des matchs de poule, l'équipe nationale tchadienne confirme ses difficultés à s'imposer sur la scène dans les grandes compétitions.



En six matchs joués, le bilan n'est pas à décrire, offensivement faible, un seul but marqué, malgré l'apparence de l’attaquant international Maruis et défensivement nul, huit buts encaissés par le gardien international Allambatna Gabin. Et l'histoire de ne pas perdre la face de cette aventure africaine qui s’achève en débâcle.



Au-delà du plan sportif, l'élimination d'hier de l'équipe nationale tchadienne fera bien plus mal d'un point de vue économique, la location du stade, qui coûte 26 millions de FCFA par match, et c'est une grosse perte pour un pays en proie à des difficultés financières.



Cependant, le constat est visible, un manque de constance, une faille tactique, un système offensif pas convaincant, trop de lacunes, cette élimination a beaucoup de raisons.



Quoi qu’il en soit, quand une équipe perd, pour l'entraîneur, le banc de touche devient celui des accusés. Mais, il est important de maintenir encore Kevin Nicaise à la tête de cette équipe. Bien que cette élimination précoce laisse de regrets, pour une équipe jeune composée à la va-vite, le résultat est connu d'avance, et ce n’est pas la peine de jeter les pierres.



La seule leçon à tirer est d'organiser une sélection dans l’immédiat sur toute l'étendue du territoire, pas avec seulement les joueurs de ligue provinciale de Ndjamena, sans oublier les conditions de travail qu’il faut améliorer. En effet, il n'y a pas de miracle dans le domaine de football, seul le travail bien fait paie.