CAN 2025 : quelles sont les chances qui restent pour les SAO du Tchad ?

Après une mauvaise entrée en phase aller des matchs de qualification qui se sont soldés par deux nuls et deux défaites, l’on peut se demander quelles sont les chances qui restent aux Sao pour se qualifier en phase retour ?



Malheureusement, l'équipe nationale tchadienne n'a pas fait une belle entrée en phase retour, une défaite encore contre la Zambie.



Mais battre la Sierra Leone et Côte d'Ivoire suffit-il d'avoir son ticket pour le grand concert footballistique au Maroc ? Mathématiquement, les Sao du Tchad ne sont pas dans la course, dans une telle compétition chaque match compte et est considéré comme une finale qu’il faut gagner.



Cependant, avec deux points en quatre matchs, espérer se qualifier est une illusion. Bien que les fans de l’équipe nationale tchadienne y croient, il est possible pour les Sao de remonter la pente.



Il est question de chercher à sortir de cette compétition tête haute, à travers une victoire face à la Sierra Leone.