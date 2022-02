CAN : le Sénégal, champion d’Afrique après une lutte acharnée contre l'Égypte

À l’issue de cette finale qui oppose le Sénégal et l’Égypte, au stade Olembé de Yaoundé, les deux nations ont été contraintes d’aller aux tirs au but après un penalty manqué de Sadio Mané à la 6ème minute. Les pharaons ont su gérer la rencontre jusqu’à la prolongation car c’est le plan du jeu de cette sélection 7 fois champion d’Afrique.



Le Sénégal a été deux fois en finale et tenait à tout prix remporter cette 33e édition de la coupe d’Afrique Total Énergies Cameroun 2021.



La sélection de la Téranga a déjà joué trois fois la finale de cette messe continentale d’abord en 2002 au Mali face aux lions indomptables du Cameroun, puis en 2019 face aux Fennecs d’Algérie et cet été face aux pharaons.



Pour l’heure, cette séance a donné victorieux le Sénégal avec un Sadio Mané qui s’est racheté en délivrant tout un peuple pour avoir le tout premier sacre continental après plusieurs décennies. Le Sénégal triomphe sur le toit de l’Afrique en tant que champion.



C’était victoire était prévisible au regard de la composante de cette équipe conduite par Aliou Cissé, le coach qui voyait son contrat résigné en cas de défaite. Cependant, les pharaons n’ont pas démérité car le portier Ahmed Gamal Gabashki a été exceptionnel en venant à bout du match malgré sa blessure en 1/4 de finale face au Maroc et en 1/2 finale face au Cameroun.



Les pharaons n’ont pas pu avoir ce sacre continental pour la 8e fois. À l’université Cheikh Anta Diop du Sénégal où une fan zone est installée, c’est la fête chez les supporters, selon nos confrères de Canal+1.



Pour l’instant, la remise des médailles pointe à l’horizon avec l’installation du podium et du trophée. Pour le milieu de terrain Pape Guye, "c’est une équipe qu’on attentait et ça va chauffer au pays".



Deux joueurs sénégalais sont couronnés pour cette finale : Sadio en tant que meilleur joueur de la compétition et Édouard Mendy en tant que meilleur gardien. Le camerounais Vincent Aboubacar est soulier d’or Africain.



Les joueurs des deux équipes ont juste quelques jours de repos pour revenir dans les pelouses pour les barrages à élimination directe de la coupe du monde Qatar 2022. Pour l’instant, c’est la fête au Cameroun avec la communauté sénégalaise résident à Yaoundé.