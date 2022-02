CAN : le Sénégal est champion d'Afrique !

L'équipe du Sénégal est sacrée pour la première fois championne d'Afrique de football à l'issue des tirs aux buts face à l'Égypte (4-2). Les deux équipes ont tenté le tout pour le tout jusqu'à la dernière minute du temps additionnel, avant d'être départagées aux tirs aux buts au sein du stade Olembé de Yaoundé, au Cameroun.



Le joueur sénégalais Sadio Mané -sacré meilleur joueur de la compétition- n'était pas parvenu à ouvrir le score au pénalty en première mi-temps. Il a finalement donné la victoire à son équipe en marquant de manière décisive aux tirs aux buts.



Le trophée a été remis aux sénégalais par le président camerounais Paul Biya.



Le Sénégal avait perdu deux finales de la CAN en 2002 et en 2019.



La prochaine édition de la CAN aura lieu en Côte d'Ivoire.