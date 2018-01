COMMUNIQUE CDNetworks accompagne EU Automation dans son expansion internationale

Alwihda Info | Par B Consulting - 18 Janvier 2018 modifié le 18 Janvier 2018 - 18:44

Le CDN améliore les performances web et la sécurité des sites Internet mondiaux du fournisseur de pièces détachées d’automatisation industrielle

Paris, le 18 janvier 2018 – CDNetworks, fournisseur international de CDN et de Cloud Security, annonce qu’EU Automation l’a choisi pour assurer la diffusion internationale de ses sites Internet et des applications web internes. Dans le cadre de l’expansion internationale d’EU Automation, CDNetworks joue un rôle crucial en facilitant l’accès à l’un des plus grands marchés Internet du monde : la Chine.



EU Automation vend des pièces détachées neuves, d’occasion, reconditionnées et obsolètes à un certain nombre de grandes marques connues parmi lesquelles Mitsubishi, Siemens, ou Nestlé. C’est pourquoi un site Internet rapide est très important pour sa réussite. Pour ses clients, chaque minute de téléchargement impacte inévitablement leurs ventes. Ils doivent accéder rapidement au site Internet pour commander tout aussi rapidement de nouvelles pièces, afin de respecter les délais – tout retard pouvant mettre à mal leurs chiffres d’affaires. De plus, EU Automation ayant décidé de mettre un certain nombre d’applications web internes dans le cloud, il est essentiel de pouvoir consulter les niveaux de stocks en temps réel pour passer des commandes immédiatement et faire en sorte que les clients soient de nouveau opérationnels le plus rapidement possible.



Afin d’améliorer sa performance web, de sécuriser et de garantir une performance haute qualité pour son site Internet et ses applications web internes en Europe, au Moyen-Orient, et en Asie Pacifique, EU Automation a choisi les solutions Dynamic Web Acceleration, SSL et Cloud DNS de CDNetowks.

« Le succès d’EU Automation repose sur la rapidité avec laquelle nous sommes capables de répondre à nos clients – nous savons qu’ils ont besoin de pièces en urgence et qu’ils peuvent perdre des centaines de milliers d’euros durant le temps d’acheminement. Notre site web doit être capable de passer des commandes rapidement, » déclare Jonathan Wilkins, Chef du Marketing d’EU Automation. Il poursuit : « Nous avons choisi de travailler avec CDNetworks non seulement pour sa technologie CDN mais aussi pour l’expérience et l’expertise de ses équipes dans le lancement de sites Internet en Asie Pacifique – un marché au cœur de notre stratégie d’expansion à l’international. CDNetworks se comporte comme un vrai partenaire, son accompagnement et son support sont les atouts de notre réussite.»



CDNetworks est un expert de la livraison de contenu dans des zones difficiles à atteindre, et un spécialiste de la Chine. De nombreuses sociétés européennes ignorent les difficultés inhérentes au lancement d’un site Internet en Chine et CDNetworks les aide à comprendre la conformité et la législation dans la région, à surmonter les défis associés au grand firewall chinois avec les latences qui en découlent, et fait en sorte que les applications web et les sites Internet y soient aussi performants qu’en Europe.



« S’assurer que son site Internet est performant devrait être une priorité pour toute activité – mais pour une entreprise comme EU Automation, dont les clients dépendent vraiment de cette performance, aucune lenteur n’est permise pour le site Internet comme pour les applications web internes – c’est tout ce qui fait la différence entre la réussite et l’échec, » ajoute Chris Townsley, Directeur EMEA de CDNetworks. « Sur des marchés comme la Chine, au potentiel énorme mais où les sites lents sont monnaie courante, de nombreuses sociétés européennes rencontrent des difficultés pour couvrir l’ensemble du pays. Nous sommes ravis d’avoir accompagné EU Automation dans son parcours, non seulement dans son expansion internationale mais aussi dans sa conquête du plus grand marché Internet, et nous comptons poursuivre la route ensemble. »



Depuis sa collaboration avec CDNetworks, EU Automation a vu ses ventes en ligne augmenter de moitié au niveau mondial, le temps de chargement de son site Internet en Chine a été divisé par deux (47%), et la sécurité du site a été renforcée. EU Automation va poursuivre sa collaboration avec CDNetworks, notamment avec son expansion sur le marché nord-américain.



À propos de CDNetworks

CDNetworks est un fournisseur de CDN (Content Delivery Network) international doté d'une solution de Cloud Security entièrement intégrée. CDNetworks offre une rapidité, un degré de sécurité et une fiabilité inégalés dans la diffusion quasi instantanée de contenu. Optimisée pour tous les appareils, les navigateurs et les réseaux, la solution de CDNetworks garantit une expérience utilisateur rapide et sécurisée sur Internet – que l’utilisateur soit une entreprise ou un particulier, un employé mobile ou des bureaux distants.

CDNetworks accélère et sécurise les sites Internet et les applications web grâce à son réseau construit stratégiquement avec des points de présence (PoP) dans les pays développés et les marchés émergents. CDNetworks est le spécialiste des zones où l’accès Internet est le plus compliqué : la Chine continentale, la Russie, le sud-est de l’Asie et le Moyen-Orient.

Grâce à ses équipes dédiées d’ingénieurs techniciens répartis dans le monde entier CDNetworks fournit à ses clients un support et des services exceptionnels depuis 2000. CDNetworks possède des bureaux au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Corée du Sud, en Chine, au Japon et à Singapour.

Pour plus d’information, visitez : https://www.cdnetworks.com/fr







