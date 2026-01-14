









AFRIQUE CEDEAO : le colonel Aliou Tine prend la tête de la force ECOMIG en Gambie

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Janvier 2026





Le colonel Aliou Tine, nouvellement nommé commandant de la force de la Mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en Gambie (ECOMIG), s'est engagé à assurer la sécurité régionale et à soutenir le bon déroulement des élections, en étroite collaboration avec les autorités et les forces armées gambiennes.



Il a pris cet engagement lors d'une cérémonie de passation de pouvoir au quartier général de l'ECOMIG à Bakau, le jeudi 8 janvier 2026, marquant le transfert officiel du commandement du colonel Ndiagne Diouf, commandant sortant de la force. La cérémonie solennelle a été marquée par l'échange symbolique du drapeau de commandement de l'ECOMIG, signifiant le transfert d'autorité et de responsabilité entre les deux officiers supérieurs.



L'événement a réuni des dignitaires de haut rang, notamment le haut-commissaire du Sénégal en Gambie, le conseiller à la sécurité nationale, des représentants du chef d'état-major de la défense, des officiers supérieurs des forces armées gambiennes, des commandants de contingents, ainsi que des officiers et des hommes de l'ECOMIG.



Dans son discours d'acceptation, le colonel Aliou Tine a décrit sa nomination comme un grand honneur accordé par la CEDEAO et le gouvernement gambien. Il a félicité le colonel Diouf et son équipe pour leurs réalisations et s'est engagé à préserver et à développer l'héritage qu'ils ont laissé. Il a également reconnu l'importance stratégique de la période électorale à venir, réaffirmant son engagement à soutenir des élections pacifiques en étroite collaboration avec les autorités gambiennes et les forces armées.



Dans son allocution, Miata Lily French, chef de mission de la CEDEAO, a exprimé sa gratitude au colonel Diouf pour son dévouement au service de la Gambie et de la sous-région. Elle a souligné qu'à une époque où les défis en matière de sécurité se multiplient à l'échelle mondiale et régionale, le rôle de l'ECOMIG reste essentiel pour garantir la stabilité et créer un environnement propice à la croissance économique.



Mme French a réaffirmé que depuis son déploiement en 2017, l'ECOMIG a joué un rôle central dans le maintien de la paix et le soutien à la gouvernance démocratique en Gambie. Le colonel Tine a reçu l'assurance du soutien total du quartier général de la mission et des commandants des contingents pour mener à bien le mandat de l'ECOMIG.



Le colonel Ndiagne Diouf, commandant sortant de la force, a fait le bilan de son mandat d'un an et a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple gambiens, aux autorités de la CEDEAO et aux dirigeants de la mission pour leur soutien indéfectible. Il a souligné les principales réalisations de son commandement, notamment l'assistance médicale apportée à plus de 8 000 personnes, la conduite de plus de 100 missions de sécurité et plus de 40 patrouilles conjointes avec les forces de sécurité gambiennes.





