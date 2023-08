CEDEAO : les dirigeants militaires refuseraient de recourir à la force contre le Niger

La direction militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) aurait refusé de recourir à la force contre le Niger, où des militaires ont pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État.



C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision Al Arabiya, en se référant à la déclaration des ministres de la Défense de l'organisation ouest-africaine.



Selon la publication, la CEDEAO ne recourra pas à l'intervention militaire au Niger, mais renforcera la pression des sanctions pour forcer les putschistes à libérer le président de la République, Mohamed Bazoum.



Lors d'un sommet extraordinaire tenu le 30 juillet dernier, les dirigeants ouest-africains ont fixé un ultimatum d’une semaine aux militaires putschistes pour libérer le président Mohamed Bazoum, et organiser le « retour complet à l’ordre constitutionnel ».



Si ces demandes ne « sont pas satisfaites dans un délai d'une semaine », l’organisation ouest-africaine « prendra toutes les mesures nécessaires », y compris le recours à la force.



S'exprimant à la télévision nationale le 2 août, le général Tchiani, chef du Conseil national pour le salut de la patrie (CNSP), a déclaré que le Niger ne céderait pas aux pressions régionales et internationales visant à rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Il a appelé le peuple nigérien à être prêt à défendre la patrie, face aux menaces extérieures.



Le président déchu, M. Bazoum, selon les déclarations de responsables politiques nigériens, est en « bonne santé » et a été en contact téléphonique avec des dirigeants et des responsables gouvernementaux d'autres pays, mais il lui est interdit de quitter sa résidence.