AFRIQUE CEEAC : Denis Sassou-N’Guesso réitère son soutien à la transition au Tchad

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 26 Septembre 2021

Le président en exercice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), Denis Sassou-N’Guesso a réitéré au président du conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, le soutien de la CEEAC à la transition au Tchad. C’est l’une des articulations du communiqué final sanctionnant, le séjour de travail de 48 heures du président Tchadien, à Brazzaville.

A l’invitation de Denis Sassou-N’Guesso, président de la République du Congo, président en exercice de la CEEAC, le général de corps d’armée Mahamat Idriss Deby Itno, président du conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, chef de l’Etat a effectué une visite d’amitié et de travail à Brazzaville, les 25 et 26 septembre 2021, à la tête d’une importante délégation.



Dans une atmosphère fraternelle, les deux chefs d’Etat ont eu des entretiens fructueux, au cours desquels ils ont passé en revue une série de questions importantes. Mahamat Idriss Deby Itno a salué le rôle important que joue Denis Sassou-N’Guesso, dans le règlement des conflits dans la sous-région, en sa qualité de président en exercice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et sur le continent, en tant que président du comité de haut niveau et du groupe de contact de l’Union Africaine sur la Libye.



De son côté, Denis Sassou-N’Guesso a réitéré à son interlocuteur le soutien de la CEEAC à la transition au Tchad. Avant de saluer les initiatives prises par les autorités de la transition, en vue d’impliquer les différents groupes armés dans le processus de réconciliation nationale, il a exprimé ses félicitations au président tchadien, pour les avancées déjà obtenues par les autorités de la transition, en vue de l’organisation prochaine d’un dialogue inclusif et pacifique.



De même, Denis Sassou-N’Guesso a réitéré son appel à tous les acteurs politiques et sociaux tchadiens, de participer au dialogue national inclusif. Il les a invités, une fois de plus, à privilégier l’intérêt de leur pays, en œuvrant résolument et continuellement pour l’unité, la paix et la réconciliation nationale.



Les deux chefs d’Etat se sont félicités de la tenue de la 1ère session extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC dans le cadre du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Afrique Centrale (COPAX), le 04 juin 2021, à Brazzaville, consacrée à la situation politique et sécuritaire en République du Tchad tout en saluant, particulièrement, les différentes résolutions issues dudit Sommet, relatives à la réussite de la transition politique au Tchad.



Les deux chefs d’Etat ont aussi appelé l’ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République du Tchad à un soutien matériel et financier au processus de transition dans ce pays après avoir rappelé l’engagement pris par les états membres de la CEEAC, lors de ce sommet extraordinaire et se sont félicités de la nomination, le 24 mai 2021, de Basile Ikouebe, en qualité de représentant spécial du président de la commission de l’Union Africaine au Tchad, chef du bureau de liaison de cette institution dans ce pays.



Des préoccupations sur l'amplification du mercenariat en Libye



Au plan sécuritaire, les deux chefs d’Etat ont exprimé, une fois de plus, leurs profondes préoccupations sur l’amplification du phénomène du mercenariat en Libye et souligné la crainte des conséquences prévisibles sur les pays voisins de la Libye, notamment le Tchad, quant à la mise en œuvre, sans fortes garanties et sans réel encadrement, de l’injonction du conseil de sécurité sur le départ de tous les mercenaires du territoire libyen. Ils ont, par la même occasion, condamné les actions perpétrées au Tchad par des bandes de mercenaires venus de l’étranger et la persistance des actions terroristes au Sahel et dans le bassin du Lac Tchad.



Tout en appelant à la matérialisation des engagements pris par la communauté internationale, les deux chefs d’Etat ont pris bonne mesure de la prise de conscience au plan international de la nécessité d’un accès de tous les pays aux vaccins, dans des conditions de répartition justes et équitables s’agissant de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ils ont, également, appelé à un dialogue multilatéral constructif et à l’établissement d’une réelle communauté d’actions pour maîtriser les effets néfastes du changement climatique à la prochaine Conférence de Glasgow sur les changements climatiques (COP26)



A l’issue de sa visite, le général de corps d’armée Mahamat Idriss Deby Itno a exprimé à Denis Sassou-N’Guesso, au gouvernement et au Peuple congolais, ses profonds remerciements pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité qui lui ont été réservés, ainsi qu’à la délégation qui l’accompagne. Le chef de l’Etat tchadien a invité son homologue congolais à effectuer une visite officielle au Tchad. Denis Sassou N’Guesso a marqué son accord pour cette visite, dont la date sera communiquée par voie diplomatique.





