CEEAC : le président Tshisekedi a reçu l'opposant tchadien Succes Masra

Les questions relatives à la réconciliation entre le pouvoir et l'opposition au Tchad ont été examinées au cours de l'audience que le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordée, ce mardi 2 mai à la Cité de l'Union africaine, à M. Succès Masra, Président du parti d'opposition tchadien "Les Transformateurs."



Le chef de l'État est le facilitateur désigné par ses pairs de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) dans la crise tchadienne. L'homme politique tchadien a déclaré, au sortir de l'audience, qu'il a échangé avec le Président Tshisekedi sur des questions en rapport avec la réconciliation des Tchadiens pour un "retour à une veritable démocratie" à la fin de la transition au Tchad avec un gouvernement choisi par le peuple Tchadien. Il a indiqué avoir présenté au Chef de l'État, au nom d'une vaste majorité des tchadiens, des propositions devant conduire à la réconciliation nationale dans son pays. " La RDC, à travers son Président, vient ainsi au chevet du Tchad", a martelé M. Masra".



Auparavant, Didier Manzenga, ministre congolais du tourisme et envoyé spécial de la CEEAC pour la crise tchadienne, a indiqué qu'il était question pour le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de recevoir l'homme politique tchadien dans le cadre de sa mission de facilitateur dans la crise politique dans ce pays de l'Afrique centrale : à savoir échanger avec toutes les parties prenantes dans cette crise, ceux qui ont participé au dialogue national ainsi que ceux qui n'y ont pas participé, et ce en vue de la réconciliation nationale.



Un représentant du secrétaire général de l'ONU et le président de la Commission de la CEEAC ont assisté à cette audience.